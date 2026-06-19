Omicidio di Angelo Vassallo, assolto l’ex collaboratore di giustizia di Scafati Romolo Ridosso

Si conclude con l’assoluzione di Romolo Ridosso il processo celebrato con rito abbreviato per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore”, ucciso ad Acciaroli il 5 settembre 2010.
Il Gup del Tribunale di Salerno, Giovanni Rossi, al termine di oltre due ore di camera di consiglio, ha assolto l’ex collaboratore di giustizia di Scafati dall’accusa di concorso nell’omicidio aggravato dal metodo mafioso.
L’assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, formula che interviene quando la prova della responsabilità risulta mancante, insufficiente o contraddittoria. Per conoscere le motivazioni della decisione bisognerà attendere il deposito della sentenza, previsto entro 90 giorni.
Ridosso, assistito dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, era l’unico imputato ad aver scelto il rito abbreviato. La Procura di Salerno aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione, ritenendo attendibili le sue stesse dichiarazioni. Secondo l’impianto accusatorio, insieme all’imprenditore Giuseppe Cipriano avrebbe effettuato un sopralluogo ad Acciaroli, su richiesta dell’ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi, per verificare la presenza di telecamere lungo il tragitto individuato per l’azione.
Nel corso delle indagini, Ridosso aveva sostenuto che il progetto iniziale fosse quello di una gambizzazione e che solo successivamente si sarebbe deciso di uccidere Vassallo. Il movente, secondo questa ricostruzione, sarebbe stato legato all’attività di contrasto al traffico di droga portata avanti dal sindaco e ai contrasti sorti per il rilascio di autorizzazioni commerciali.
Prosegue invece con rito ordinario il procedimento nei confronti degli altri imputati: l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, quest’ultimo accusato di traffico di droga. La prima udienza è fissata per il 9 luglio.
Era stato invece prosciolto in udienza preliminare il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo. Una decisione che la Procura di Salerno, d’intesa con la Procura Generale, ha impugnato depositando alla fine di aprile ricorso alla Corte d’Appello contro il provvedimento di non luogo a procedere disposto dal Gup.
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