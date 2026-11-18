È stato rintracciato e sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per omicidio aggravato, il figlio 28enne della donna di 50 anni, Assunta Abbruzzese, trovata senza vita, lunedì mattina, nella sua abitazione ad Angri.
Sul corpo della vittima erano state riscontrate diverse ferite d’arma da taglio.
Il 28enne, nelle ore successive all’omicidio, si era reso irreperibile.
I carabinieri lo hanno individuato in un bed and breakfast nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli. Nel corso del trasferimento in caserma, ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità.
La Procura di Nocera Inferiore lo ha iscritto nel registro degli indagati, emettendo il decreto di fermo. Sono in corso approfondimenti investigativi, compreso l’interrogatorio da parte del sostituto procuratore.
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