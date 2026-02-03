Omicidio a Sarno, commerciante ucciso nel suo negozio durante un tentativo di rapina

Un omicidio a Sarno nella notte, intorno alla mezzanotte, all’interno di una salumeria nella zona di Cappella Vecchia. Il titolare dell’attività, di 61 anni, è stato accoltellato mortalmente. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di un tentativo di rapina: l’uomo avrebbe opposto resistenza alla richiesta di denaro, venendo colpito mortalmente.
Il presunto responsabile, un 34enne originario del posto, dopo l’aggressione si sarebbe barricato all’interno del negozio di alimentari. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che, per entrare, avrebbero sfondato la vetrina del negozio, procedendo quindi all’arresto dell’uomo.
