Omicidio a Capaccio Paestum, 25enne marocchino ucciso con un colpo di pistola

Un omicidio si è consumato ieri sera a Capaccio-Paestum, in Via Barizzo a Foce Sele.
Un giovane immigrato, di origini marocchine, il 25enne Said Osseili, incensurato, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa.
E’ stato trovato morto, intorno alle ore 22, davanti al cancello di casa. A sparare sarebbe stato un connazionale al culmine di una violenta lite, scoppiata per motivi da accertare. Sul posto i carabinieri hanno trovato tre bossoli e una pistola: da capire se sia l’arma del delitto o se ci sia stato un conflitto a fuoco tra la vittima e l’assassino, che ha fatto perdere le proprie tracce.
Il pm della procura di Salerno ha disposto l’esame esterno a cura del medico legale sulla salma, che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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