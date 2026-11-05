Omicidio a Capaccio Paestum, 25enne marocchino ucciso con un colpo di pistola

05/11/2026 Cronaca Nessun commento
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Un omicidio si è consumato ieri sera a Capaccio-Paestum, in Via Barizzo a Foce Sele.

Un giovane immigrato, di origini marocchine, il 25enne Said Osseili, incensurato, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa.

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E’ stato trovato morto, intorno alle ore 22, davanti al cancello di casa. A sparare sarebbe stato un connazionale al culmine di una violenta lite, scoppiata per motivi da accertare. Sul posto i carabinieri hanno trovato tre bossoli e una pistola: da capire se sia l’arma del delitto o se ci sia stato un conflitto a fuoco tra la vittima e l’assassino, che ha fatto perdere le proprie tracce. 

Il pm della procura di Salerno ha disposto l’esame esterno a cura del medico legale sulla salma, che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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