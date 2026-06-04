Oltre 9 kg di droga sequestrati dai carabinieri a Salerno, arrestato un uomo

Un grosso sequestro di droga ed un arresto a Salerno nel corso di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile.
A seguito di una perquisizione, un uomo è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Trovato in suo possesso anche materiale per il confezionamento della droga. L’uomo deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Indagini in corso su provenienza e destinazione della droga.
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