Oltre 9 kg di droga sequestrati dai carabinieri a Salerno, arrestato un uomo

04/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Un grosso sequestro di droga ed un arresto a Salerno nel corso di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile.

A seguito di una perquisizione, un uomo è stato trovato in possesso di circa 5,3 kg di eroina, circa 3,6 kg di marijuana e 836 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di cocaina. Trovato in suo possesso anche materiale per il confezionamento della droga. L’uomo deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Indagini in corso su provenienza e destinazione della droga.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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