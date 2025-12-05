Olimpiadi Milano Cortina, Benedetta De Luca sarà una dei mille tedofori

E’ partita la corsa verso le olimpiadi Milano-Cortina del 2026.
La staffetta italiana attraverserà l’Italia coprendo 12.000 km in 63 giorni attraverso tutte le province, con oltre 1.000 tedofori tra atleti e testimonial, fino all’inaugurazione il 6 febbraio 2026. E tra i tedofori ci sarà anche Benedetta De Luca, l’influencer salernitana che si batte per l’inclusione delle persone con disabilità.
A Radio Alfa Benedetta ha raccontato la sua emozione.
Ascolta
benedetta de luca tedofora
