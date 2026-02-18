Olevano Sul Tusciano, 1500 cittadini senza un medico di base. Appello del sindaco Ciliberti che chiede l’intervento di Fico

1500 persone senza medico di base. Accade ad Olevano Sul Tusciano.
Da oltre un anno il Comune vive una situazione di forte criticità nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, conseguente al pensionamento di due medici di medicina generale.
Le soluzioni temporanee adottate dall’ASL hanno consentito solo un parziale contenimento dell’emergenza: alla scadenza degli incarichi provvisori, infatti, i disagi sono puntualmente riemersi, generando ansia e incertezza tra la popolazione.
“La Direzione distrettuale di Salerno dell’ASL Salerno, ha detto il Sindaco Michele Ciliberti in diretta a Radio Alfa, ha mostrato disponibilità e attenzione, seguendo con cura l’evolversi della situazione. Nonostante gli sforzi congiunti, allo stato attuale non si registra alcuna disponibilità da parte dei medici ad assumere l’incarico nel Comune di Olevano sul Tusciano, determinando una condizione di oggettiva emergenza sanitaria e sociale”
Ascolta
manca il medico di base
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.