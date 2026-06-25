Olevano sul Tusciano, ordinanze contro sprechi d’acqua e rischio incendi

Il Comune di Olevano sul Tusciano ha emanato due ordinanze sindacali finalizzate alla tutela e alla sicurezza del territorio durante il periodo estivo.
La prima ordinanza dispone il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi non essenziali, con l’obiettivo di garantirne la disponibilità, in un periodo caratterizzato da elevate temperature.
La seconda ordinanza riguarda invece la prevenzione degli incendi boschivi. Con l’arrivo della stagione estiva, l’amministrazione comunale ha disposto specifiche misure per ridurre il rischio di roghi e proteggere il patrimonio ambientale locale. Entrambi i provvedimenti resteranno in vigore fino al 30 settembre, salvo eventuali proroghe.
Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro. I controlli saranno effettuati dalla Polizia Municipale, che potrà avvalersi anche dell’utilizzo di droni per il monitoraggio del territorio.
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