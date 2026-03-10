Olevano sul Tusciano, iI GAL Colline Salernitane patrocina la Mostra “MIKHA’EL, IL RITO E LA CASA”

Il GAL Colline Salernitane patrocina la Mostra “MIKHA’EL, IL RITO E LA CASA” in programma dal 14 marzo al 6 aprile ad Olevano Sul Tusciano.
Su richiesta del Presidente AICS Olevano APS, Dott. Virginio Capone, il GAL, con enorme piacere, ha concesso il patrocinio morale all’importante Mostra fotografica denominata “MIKHA’EL, IL RITO E LA CASA”, che si tiene presso la chiesa Madonna del SS. Soccorso in Busolino, fraz. Salitto di Olevano sul Tusciano.
Il patrocinio morale concesso dal GAL è a testimonianza dell’importante riconoscimento istituzione e del valore culturale e sociale dell’iniziativa, che si propone la tutela del patrimonio culturale immateriale e di rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Il riconoscimento all’iniziativa si muove nella consapevolezza che la Grotta di San Michele Arcangelo rappresenta una Emergenza di notevole importanza e caratterizzante della intera proposta turistica dell’Area dei Picentini.
La grotta di San Michele Arcangelo, Cattedrale carsica risalente all’epoca paleocristiana ed ancora oggi luogo di culto, è il fulcro nevralgico del Cammino Religioso dei Picentini che è annoverato nell’Atlante Nazionale dei Cammini Religiosi d’Italia.
La Mostra racconta il rito di San Michele Arcangelo ad Olevano Sul Tusciano, attraverso fotografie realizzate dal 1974, documentando la tradizionale processione dell’ 8 maggio ed offrendo una significativa testimonianza visiva della memoria collettiva, della spiritualità e dell’identità dei luoghi.
