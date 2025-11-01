Ognissanti, buono l’afflusso di turisti a Salerno e Costa d’Amalfi. Il punto con Agostino Ingenito (Abbac)

Fine settimana di Ognissanti con dati interessanti per l’affluenza di turisti anche a Salerno e in Costa d’Amalfi. Secondo l’associazione Abbac (Associazione dei B&B, Case vacanza e Affittacamere), le prenotazioni last minute indicano un interesse crescente che potrebbe essere un segnale positivo per la stagione invernale, considerando anche le festività imminenti.
Dall’associazione si chiede la tutela dei centri storici e più controlli anti-abusivismo e si ribadisce la necessità di non aumentare imposte di soggiorno e contributi di sbarco. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il presidente di Abbac Campania, Agostino Ingenito.
Agostino Ingenito su turismo Ognissanti
