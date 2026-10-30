Oggi sciopero generale contro il carovita e riarmo proclamato da Usb. Il punto con Marco Sansone di Usb Campania

Oggi sciopero generale contro il carovita e la politica del riarmo proclamato da Usb.
In Campania diverse le manifestazioni non solo nelle città più grandi. “Oggi in tutti i porti del mondo si sciopera contro il traffico d’armi e contro la cultura della guerra e del genocidio. Noi siamo contro queste logiche” hanno riferito dal coordinamento Usb Campania.
A seguito della precettazione disposta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero indetto da Usb è stato comunque rinviato da alcune aziende come Anm, ad esempio. Regolari anche i collegamenti dai comuni vicini assicurati dalle aziende come Sita Sud e Air Campania. Abbiamo fatto un bilancio della giornata, in diretta con Marco Sansone di Usb trasporti Campania
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Sansone su sciopero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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