Oggi la Giornata Mondiale del Cane. Ne abbiamo parlato con Amanda Cozza, di Qua La Zampa Effe 

Oggi la Giornata Mondiale del Cane.
Valga per tutto e tutti la citazione di Arthur Schopenhauer che ha riportato l’affermazione originaria dello scrittore spagnolo Mariano José de Larra: “Chi non ha tenuto con sé un cane, non sa cosa sia amare ed essere amato”. Il 26 agosto di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Cane, nata negli Stati Uniti nel 2004 e diventata un appuntamento internazionale dedicato ai nostri compagni di vita. Una giornata che celebra il legame tra uomini e cani, ma che invita anche a riflettere su adozione, cura e responsabilità. Perché mentre nelle case italiane vivono 9,1 milioni di cani, ogni anno decine di migliaia vengono ancora abbandonati. gli ingressi nei canili sanitari degli animali vaganti recuperati, è di circa 8.800 cani all’anno in Campania. Ne abbiamo parlato con Amanda Cozza, presidente dell’Associazione Qua La Zampa Effe
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Cozza su giornata del cane
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