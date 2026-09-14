Occupazione in crescita anche nel Salernitano, per la Cgil ancora troppi contratti a termine. Il punto con il Mattino di Salerno

Cresce l’occupazione anche nel Salernitano, ma per il sindacato della Cgil ci sono ancora troppi contratti a termine che alimentano il precariato.
Per parlare dei dati e fare una riflessione sull’andamento del lavoro nella nostra provincia è intervenuta in diretta la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza, autrice di un articolo sulla prima pagina del quotidiano oggi in edicola.
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Brigida Vicinanza su dati occupazione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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