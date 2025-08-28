Da obeso gravissimo a tedoforo olimpico, una nuova avventura per Peppe Iannicelli

Da obeso gravissimo a tedoforo.
È la bella storia che riguarda il giornalista salernitano Peppe Iannicelli che sarà uno dei diecimila tedofori+1 che porteranno la fiaccola dell’Olimpiade Milano-Cortina 2026.
“Stringerò in pugno per circa un minuto il sacro fuoco di Olimpia. Saranno trecento metri, appena. Ma sarà la corsetta più emozionante della mia vita. Non vedo l’ora di indossare la tuta ufficiale, di prendere tra le mani la torcia, di sapere dove dovrò compiere questa impresa umana e sportiva. Sono orgoglioso di partecipare a questo rito collettivo e di contribuire a diffondere i valori universali dello sport: disciplina fisica e mentale, rispetto delle regole e dell’avversario, impegno per superare i propri limiti, inclusione e pace”
Peppe Iannicelli è stato nostro ospite
