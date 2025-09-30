Obbligo di dimora per Alfieri. Però non torna libero: è ai domiciliari anche per un’altra inchiesta

Caso Alfieri. Il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, con il parere favorevole della Procura, nell’ambito dell’inchiesta per i presunti appalti pilotati a Capaccio-Paestum, ha disposto questa mattina la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per l’ex sindaco Franco Alfieri e per il proprietario della Dervit, Vittorio De Rosa.

Per entrambi la misura ora diventa obbligo di dimora nel comune di residenza.

In realtà però, per l’ex primo cittadino ed ex presidente della Provincia, Alfieri, di fatto cambia poco perché non può ancora tornare in libertà, in quanto sottoposto ai domiciliari nell’ambito di un’altra indagine, quella per presunto scambio elettorale politico-mafioso con il pregiudicato Roberto Squecco.

