Obbligo assicurativo per i monopattini elettrici. Il punto con Paolo Rosai, amministratore del club italiano monopattino elettrico

Da ieri, 16 luglio, scattato l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici.
Una novità prevista dal nuovo Codice della strada varato a fine 2024 che interesserà un milione di proprietari privati. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza rc capofamiglia, avvisa l’associazione dei consumatori Assoutenti. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. Inoltre non ci sarà, almeno per i primi due anni, il sistema dell’indennizzo diretto. Ne abbiamo parlato con Paolo Rosai, amministratore del club italiano monopattino elettrico
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Rosai su monopattini
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