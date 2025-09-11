Nursind, impressioni positive sul nuovo corso al Ruggi. Ora azioni concrete e stop alle duplicazioni

Esprime apprezzamento il sindacato della sanità Nursind rispetto al discorso di insediamento fatto dal Direttore Generale dell’Azienda Ruggi d’Aragona di Salerno, Ciro Verdoliva. Apprezzamento per i toni e i contenuti esposti e il rispetto delle prerogative altrui con cui sono stati espressi concetti di grande rilevanza. “Ora – sostiene Biagio Tomasco, segretario provinciale del Nursind – è giunto il momento di tradurre quelle intenzioni in azioni concrete”.
Il sindacato sottolinea come sia indispensabile valorizzare al massimo le professionalità che operano quotidianamente nell’Azienda Ruggi. Un ospedale che ha urgente bisogno di risollevarsi dalle macerie in cui qualcuno, per tornaconto personale, ha tentato di relegare.
Per il Nursind attenzione va posta sulla necessità di una revisione dell’atto aziendale, in primis una definizione precisa dei ruoli: cosa deve fare l’Azienda Ruggi e cosa, invece, spetta all’Asl Salerno.
“Sono anni che sollecitiamo questo intervento per evitare duplicazioni di attività che nulla hanno a che vedere con la mission di un’azienda universitaria”, sostiene ancora il segretario Tomasco.
Infine, un appello al senso di responsabilità collettiva: “Le potenzialità e le capacità di rilancio sono nelle mani dei lavoratori che ogni giorno, con impegno, danno lustro all’Azienda Ruggi. Non possiamo permettere che pochi soggetti si frappongono tra il rinnovamento e un futuro che, se le premesse saranno rispettate, non potrà che essere radioso”. Biagio Tomasco, questa mattina, è intervenuto in diretta.
