Nuovo Terminal all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento pronto a luglio 2026. Il punto con l’assessore Maraio

I lavori della nuova aerostazione allo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento sono a buon punto e, a luglio, sarà operativo il terminal destinato ai voli privati, un segmento decisivo per attrarre investimenti, turismo di qualità e nuove opportunità di sviluppo. La conferma è arrivata dopo la visita con sopralluogo effettuata giovedì da rappresentanti della Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Società di Gestione Gesac e Enav.
L’aerostazione è importante perché sarà attraverso questa infrastruttura che Salerno a novembre potrà garantire un supporto allo scalo di Capodichino che dovrà fermarsi per lavori.
La visita è stata l’occasione per fare il punto sui lavori a pochi giorni dall’inizio delle attività della compagnia Aeroitalia, ma anche dall’avvio del bando con il quale la camera di Commercio valuterà l’interesse delle compagnie ad investire sullo scalo salernitano. La visita è stata utile anche a ribadire l’impegno della Regione a farsi carico dell’addizionale comunale, che consentirà di aiutare le compagnie aeree, sulla scia di quanto già attuato in Emilia Romagna per gli scali minori. Questa mattina, è stato nostro ospite in diretta l’assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio, con cui abbiamo parlato anche di aree di sosta e della mobilità esterna allo scalo.
Ascolta
Enzo Maraio su lavori all’areoporto di Salerno
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