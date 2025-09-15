Nuovo Ruggi D’Aragona, a Radio Alfa Patrizia Spinelli, segretaria Feneal Uil

Nuovo Ospedale Ruggi D’Aragona, Patrizia Spinelli, segretaria generale Feneal Uil, fa appello al direttore generale Ciro Verdoliva.
La realizzazione del nuovo Ruggi rappresenta senza dubbio un’opera attesa da anni: parliamo di un investimento complessivo di circa 470 milioni di euro. Un progetto imponente in corso di realizzazione dalla Manelli Impresa S.p.A., capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese, realtà solida e affidabile, capace di garantire il rispetto del cronoprogramma e degli standard qualitativi previsti. Si è riacceso il dibattito sul nuovo ospedale e sulla destinazione da riservare all’attuale presidio del Ruggi d’Aragona di Salerno. Per la segretaria generale Feneal Uil di Salerno, “è fondamentale individuare per tempo le soluzioni migliori per mantenere in vita e riqualificare l’attuale presidio, affinché non si ripeta quanto purtroppo accade troppo spesso in Italia: vedere infrastrutture pubbliche di grande valore lasciate all’abbandono invece di essere riconvertite a servizio della collettività”. Ne abbiamo parlato in diretta con il Segretario Generale Feneal Uil Salerno, Patrizia Spinelli.
Ascolta
Spinelli su Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.