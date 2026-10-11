Nuovo regolamento Ue per chi viaggia in aereo ma anche energia e caro carburante. Da Bruxelles ne abbiamo parlato con la funzionaria Valentina Nappo

Ospite della puntata dei “Salernitani nel mondo”, di questa domenica 11 ottobre 2026, Valentina Nappo, funzionaria e addetta alla comunicazione per un un gruppo parlamentare dell’Unione Europea. Originaria di Sala Consilina, vive a Bruxelles, sede del Consiglio dell’UE e sede secondaria del Parlamento Europeo. Valentina è sposata e mamma di due bambini.
Con lei abbiamo parlato di una questione molto cara ai viaggiatori che si spostano in aereo perché l’Unione Europea, dopo 13 anni di negoziati, ha aggiornato le tutele. Il nuovo Regolamento europeo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria lo scorso 2 ottobre. Le norme valgono per i voli in partenza dall’Ue, anche se di compagnie extraeuropee e diretti fuori dall’Unione. Per i voli provenienti da Paesi terzi, invece, si applicano quando il vettore è europeo.
A proposito di viaggi abbiamo affrontato il problema del caro carburante ed energia. Inoltre l’UE si prepara a diventare più grande, ma per farlo vuole prima cambiare sé stessa. La commissaria per l’Allargamento, Marta Kos, ha presentato il 6 ottobre in conferenza stampa a Strasburgo il suo piano di pre-allargamento, il pacchetto con cui Bruxelles prepara istituzioni, politiche e bilancio a un’UE che potrebbe presto avere nuovi membri.
Ascolta
Valentina Nappo da Bruxelles
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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