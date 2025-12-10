Nuovo ospedale Ruggi a Salerno, rallentamenti per le verifiche archeologiche. Il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

Primi ostacoli stanno rallentando i lavori per costruire il nuovo ospedale Ruggi di Salerno. A partire dalle verifiche archeologiche. La soprintendenza, come scrive L’Ora della Sera, avrebbe imposto nuove prescrizioni chiedendo interventi più approfonditi per la ricerca di eventuali reperti archeologici.
Nell’area potrebbero esserci reperti risalenti al periodo etrusco come nel resto della zona orientale della città. Oltre a rallentare i lavori le prescrizioni fanno lievitare anche i costi dell’opera.
Abbiamo cercato di saperne di più nella diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su lavori nuovo Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.