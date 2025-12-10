Nuovo ospedale Ruggi a Salerno, rallentamenti per le verifiche archeologiche. Il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

10/12/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Primi ostacoli stanno rallentando i lavori per costruire il nuovo ospedale Ruggi di Salerno. A partire dalle verifiche archeologiche. La soprintendenza, come scrive L’Ora della Sera, avrebbe imposto nuove prescrizioni chiedendo interventi più approfonditi per la ricerca di eventuali reperti archeologici.

Nell’area potrebbero esserci reperti risalenti al periodo etrusco come nel resto della zona orientale della città. Oltre a rallentare i lavori le prescrizioni fanno lievitare anche i costi dell’opera. 

Abbiamo cercato di saperne di più nella diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su lavori nuovo Ruggi
