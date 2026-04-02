Nuovo ospedale a Battipaglia, dal Consiglio Comunale via libera al permesso a costruire

Ieri sera, è arrivato il via libera definitivo del Consiglio comunale di Battipaglia al permesso a costruire per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero Santa Maria della Speranza. Il permesso di costruire in deroga sblocca un investimento da 23 milioni e 500 mila euro.
Il nuovo progetto prevede l’edificazione di una struttura moderna su un’area situata alle spalle dell’attuale presidio, nei terreni dove ha sede l’Istituto Agrario. Per superare il vincolo, visto che attualmente l’area è definita dal Piano Urbanistico Vigente come “attrezzata ad agricoltura”, il Comune ha fatto ricorso alle procedure previste dal Testo Unico dell’Edilizia, che consente il permesso in deroga agli strumenti urbanistici vigenti per opere di preminente interesse pubblico. L’intervento si articola su due fronti: la costruzione di un nuovo impianto dove verranno trasferiti i reparti e le attività ospedaliere principali, e il contestuale adeguamento funzionale della vecchia struttura.
Con il voto favorevole unanime del consiglio comunale, l’iter amministrativo passa ora nelle mani della Regione Campania e dell’Asl di Salerno, che hanno il compito di avviare operativamente le procedure di gara e l’apertura dei cantiere.
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