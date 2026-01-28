Nuovo crollo al Lungomare di Salerno, polemiche e preoccupazioni. Il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

Dopo il cedimento del muro perimetrale del Pattinodromo e la chiusura anche di parte dell’impianto che ospita i campi da tennis, anche un tratto del marciapiede del Lungomare Trieste, nella zona orientale di Salerno, è sprofondato all’interno di una voragine, lunga un paio di metri, forse causata dall’erosione marina nel sottosuolo.

La zona era stata, fortunatamente, già transennata lunedì sera a seguito di un pericoloso avvallamento notato da alcuni cittadini. Abbiamo commentato la vicenda con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Andrea Pellegrino su crollo lungomare
