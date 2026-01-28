Nuovo crollo al Lungomare di Salerno, polemiche e preoccupazioni. Il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

Dopo il cedimento del muro perimetrale del Pattinodromo e la chiusura anche di parte dell’impianto che ospita i campi da tennis, anche un tratto del marciapiede del Lungomare Trieste, nella zona orientale di Salerno, è sprofondato all’interno di una voragine, lunga un paio di metri, forse causata dall’erosione marina nel sottosuolo.
La zona era stata, fortunatamente, già transennata lunedì sera a seguito di un pericoloso avvallamento notato da alcuni cittadini. Abbiamo commentato la vicenda con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su crollo lungomare
