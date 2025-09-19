Nuovo contratto per i forestali in attesa degli stipendi arretrati. Il punto con il vicepresidente Uncem, Vincenzo Luciano

Nuovo contratto per i lavoratori agricoli forestali.
Stamane presso la sede della Conferenza delle Regioni si è tenuto un ulteriore incontro verso la definizione del CCNL dei lavoratori agricoli forestali impegnati nella comunità del salernitano. L’Uncem ha espresso soddisfazione per il lavoro messo in campo, e sulle questioni su cui si è trovata una buona intesa tra parte datoriale e le OOSS. Ora ci si concentrerà sulla parte economica per dare risposte utili alle aspettative. Intanto però la situazione risulta intollerabile per troppi lavoratori e lavoratrici forestali senza stipendio da mesi proprio in alcune Comunità montane del Salernitano. Per questo motivo i sindacati di categoria hanno deciso nei prossimi giorni di incontrare gli amministratori degli enti forestali per individuare le responsabilità nel ritardo del pagamento degli stipendi. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente Uncem, Vincenzo Luciano.
