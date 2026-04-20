Nuovo appuntamento al teatro per i soci di Banca Campania Centro

Giovedì 23 aprile, alle 20:30, presso il Teatro delle Arti, andrà in scena la commedia “Poveri ciechi” portata sul palco dalla compagnia Teatronovanta con la regia di Gaetano Stella.
La commedia, tra ironia e profondità, racconta la vita della famiglia Bellavista e propone una riflessione sui rapporti umani e sul modo di osservare la realtà.
Ingresso gratuito, riservato ai soci di Banca Campania Centro, con possibilità di partecipare insieme a un accompagnatore.
Prenotazione obbligatoria compilando il seguente https://www.bancacampaniacentro.it/questio…/default.asp…
Si ricorda che i posti sono limitati e pertanto è opportuno prenotare se si è sicuri della propria partecipazione.
Per eventuale supporto rivolgersi alla propria filiale di riferimento.
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