Nuovi voli Salerno-Milano fino al 27 marzo, per Ilardi (Federalberghi) è una “situazione grottesca”

01/02/2026 Cronaca Nessun commento
Riprendono i collegamenti aerei tra Salerno e Milano Malpensa operati da easyJet, ma la riattivazione della tratta accende lo scontro sulla reale operatività dello scalo Costa d’Amalfi e del Cilento.

Se da un lato i voli saranno garantiti ogni mercoledì e venerdì per il mese di febbraio, il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, denuncia la natura temporanea del servizio che terminerà già il 27 marzo: una “vicenda dai connotati grotteschi”, afferma Ilardi, che evidenzia la totale mancanza di programmazione per la stagione estiva, rendendo impossibile per i turisti pianificare viaggi verso la provincia. Di diverso tenore la posizione della Filt Cgil che, pur chiedendo che “la politica assuma la responsabilità delle scelte”, guarda al 10 febbraio come data chiave: quel giorno, al Ministero delle Infrastrutture, si terrà un vertice decisivo con Gesac e Regione.

Ai nostri microfoni il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi. 

