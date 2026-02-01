Nuovi voli Salerno-Milano fino al 27 marzo, per Ilardi (Federalberghi) è una “situazione grottesca”

Riprendono i collegamenti aerei tra Salerno e Milano Malpensa operati da easyJet, ma la riattivazione della tratta accende lo scontro sulla reale operatività dello scalo Costa d’Amalfi e del Cilento.
Se da un lato i voli saranno garantiti ogni mercoledì e venerdì per il mese di febbraio, il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, denuncia la natura temporanea del servizio che terminerà già il 27 marzo: una “vicenda dai connotati grotteschi”, afferma Ilardi, che evidenzia la totale mancanza di programmazione per la stagione estiva, rendendo impossibile per i turisti pianificare viaggi verso la provincia. Di diverso tenore la posizione della Filt Cgil che, pur chiedendo che “la politica assuma la responsabilità delle scelte”, guarda al 10 febbraio come data chiave: quel giorno, al Ministero delle Infrastrutture, si terrà un vertice decisivo con Gesac e Regione.
Ai nostri microfoni il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi.
Ascolta
Ilardi su voli Malpensa
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.