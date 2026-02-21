Nuovi voli all’aeroporto di Salerno, il futuro dello scalo dipende però dal collegamento con la ferrovia. Il parere del Sottosegretario Iannone

“Dopo anni di propaganda di chi diceva che aveva fatto tutto e da solo si passa finalmente alla politica dei fatti per risolvere il problema di accessibilità di questo aeroporto. Dobbiamo lavorare alacremente per recuperare il tempo perso con una serie di iniziative che rendano sempre più appetibile, anche per voli internazionali, lo scalo Salerno, Costa d’Amalfi e Cilento”. E’ quanto ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, commentando l’accordo tra la compagnia Aeroitalia e la società di gestione GESAC per rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei.
Dal 22 maggio, l’attivazione di 19 voli settimanali sulle tratte di Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste, con aerei da 100 posti, con tariffe a partire da 40 euro. Secondo Iannone, bisogna realizzare una efficace strategia di promozione del territorio e una serie di iniziative che lo rendano attrattivo, prima tra tutti la cancellazione dell’addizionale comunale.
“La Regione Campania – ha aggiunto il sottosegretario – faccia la sua parte, noi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti siamo già pronti”. Questa mattina il parlamentare salernitano è intervenuto in diretta.
Antonio Iannone su voli aeroporto Salerno
