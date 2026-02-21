Nuovi voli all’aeroporto di Salerno, il futuro dello scalo dipende però dal collegamento con la ferrovia. Il parere del Sottosegretario Iannone

21/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

“Dopo anni di propaganda di chi diceva che aveva fatto tutto e da solo si passa finalmente alla politica dei fatti per risolvere il problema di accessibilità di questo aeroporto. Dobbiamo lavorare alacremente per recuperare il tempo perso con una serie di iniziative che rendano sempre più appetibile, anche per voli internazionali, lo scalo Salerno, Costa d’Amalfi e Cilento”. E’ quanto ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, commentando l’accordo tra la compagnia Aeroitalia e la società di gestione GESAC per rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei.

Dal 22 maggio, l’attivazione di 19 voli settimanali sulle tratte di Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste, con aerei da 100 posti, con tariffe a partire da 40 euro. Secondo Iannone, bisogna realizzare una efficace strategia di promozione del territorio e una serie di iniziative che lo rendano attrattivo, prima tra tutti la cancellazione dell’addizionale comunale.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

“La Regione Campania – ha aggiunto il sottosegretario – faccia la sua parte, noi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti siamo già pronti”. Questa mattina il parlamentare salernitano è intervenuto in diretta.
Ascolta
Antonio Iannone su voli aeroporto Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento