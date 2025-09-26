Nuovi rincari delle assicurazioni auto e motocicli, le polizze più alte in Campania. I consigli del Codacons

Nuovi rincari si sono registrati tra aprile e giugno per le polizze Rc Auto. Il prezzo medio è pari a 415 euro, in aumento su base annua del 3,7%. L’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha spiegato che il trend di crescita è comunque più lento rispetto al primo trimestre del 2025.
Resta evidente il divario territoriale: a Napoli e in gran parte della Campania si pagano in media 264 euro in più rispetto ad Aosta. A livello territoriale, la metà delle province italiane registra premi superiori ai 389 euro.
Guardando ai mezzi a due ruote, il premio medio è stato pari per i motocicli a 302 euro e per i ciclomotori a 196 euro. Per i ciclomotori, nelle province del Sud i premi sono mediamente più elevati. Per i motocicli, il premio medio tocca i 585 euro a Napoli e i 489 euro a Salerno.
Al Nord i prezzi sono generalmente più contenuti, con valori minimi di 199 euro per i motocicli a Belluno e 121 euro per i ciclomotori a Udine. Al Sud si osserva un maggiore ricorso a clausole che riducono il premio, come la guida esperta e una maggiore incidenza di contratti associati a un’elevata classe di merito.
“Considerate le 33,5 milioni di auto assicurate in Italia, la crescita delle tariffe ha determinato negli ultimi 3 anni una stangata complessiva da oltre 2 miliardi di euro a danno degli automobilisti italiani”, tuona il Codacons. In diretta, questa mattina, è intervenuto l’avv. Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania.
