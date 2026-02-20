Nuove rotte da Salerno. Federalberghi: “Positivo, ora occorre una strategia di marketing”

Anche Federalberghi accoglie positivamente l’accordo tra Aeroitalia e GESAC che potenzia i collegamenti aerei dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, attraverso il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali: collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste.
Tutti i voli saranno operati con aerei Embraer 190 da 100 posti, dal 22 maggio con tariffe a partire da 39.99 euro.
“E’ oggettivamente frutto dell’intervento del Governo, grazie ai sottosegretari Iannone e Ferrante, del pressing costante di Federalberghi Salerno e delle sollecitazioni di tanti sostenitori dell’Aeroporto – afferma il presidente Antonio Ilardi – Ci adopereremo perchè l’operatività annunciata sia stabile e duratura e non rappresenti una soluzione temporanea per differire la soluzione organica delle criticità determinatesi”.
Ilardi è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
