Nuove iniziative di sensibilizzazione del Tavolo interistituzionale contro la violenza di genere

In corso nuove iniziative di sensibilizzazione, da parte del Tavolo interistituzionale contro la violenza di genere, istituito dalla Provincia di Salerno, nei comuni che aderiscono all’iniziativa.
Del tavolo fanno parte anche rappresentanti delle forze dell’ordine, dei servizi sociali e dei centri antiviolenza locali. L’obiettivo è fornire, alle vittime di violenza, un accesso più facile e immediato ai servizi di assistenza e creare una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, promuovendo una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Ieri, ad Agnone Cilento, nel comune di Montecorice, è stato presentato e distribuito l’opuscolo “Tutti i volti della violenza” in 8 lingue, contenente informazioni semplici e chiare relative a tutti i servizi di aiuto e di sostegno, che riporta in facile lettura i principali numeri di emergenza. Sono anche state inaugurate la Panchina e la Cassetta Rossa, simboli della lotta alla violenza di genere.
Ne abbiamo parlato con la consigliera provinciale di Salerno con delega alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Filomena Rosamilia, coordinatrice del Tavolo.
