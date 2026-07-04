Nuove divise estive destinate al personale del Servizio di Emergenza Territoriale 118. Il punto con Andrea Pastore della CISL FP Salerno

Nuove divise estive destinate al personale del Servizio di Emergenza Territoriale 118 operante nelle postazioni della provincia di Salerno.
Si tratta di un importante risultato che giunge al termine di una lunga azione sindacale portata avanti dalla CISL FP di Salerno che, negli ultimi mesi, ha più volte rappresentato le difficoltà vissute dagli operatori, costretti a svolgere il proprio servizio con divise invernali ormai usurate e, al tempo stesso, con una grave carenza dei dispositivi di protezione individuale indispensabili per il periodo estivo. Una condizione che non era più sostenibile per i professionisti che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale alla collettività, spesso operando in condizioni climatiche particolarmente gravose, aggrava tesi ultimamente per il caldo torrido anomalo di quest’ultimo periodo. L’avvio della distribuzione delle nuove divise in tutte le postazioni della provincia rappresenta un segnale concreto di attenzione dell’ente verso il personale e testimonia l’importanza del confronto costruttivo tra organizzazioni sindacali e Azienda. Ne parliamo in diretta con Andrea Pastore Segretario Provinciale della CISL FP Salerno
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Pastore su 118
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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