Nuove dipendenze, a Salerno nasce l’associazione “Campani – Giovani 10 e lode”

05/10/2025 Cronaca Nessun commento
A Salerno è nata l’associazione “Campani – Giovani 10 e Lode” per sensibilizzare comunità e istituzioni sulle dipendenze emergenti tra i giovani, come quelle da social media, scommesse online e videogiochi. L’associazione si pone l’obiettivo di avviare attività di sensibilizzazione e supporto rivolte a scuole, famiglie e istituzioni. Presidente è stato eletto l’avvocato Manuel Gatto, secondo il quale queste nuove dipendenze stanno condizionando il benessere delle nuove generazioni e per questo “è tempo di agire in modo concreto e coordinato”.

I promotori hanno fatto sapere che, tra le prime iniziative, verrà avanzata la proposta di istituire un osservatorio regionale specifico sul fenomeno per monitorarne la portata e definire strategie di intervento mirate.

Ne abbiamo parlato con il presidente Manuel Gatto.

Ascolta
Gatto su nuova associazione
