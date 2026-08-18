Nuove abitazioni a Salerno ma a prezzi accessibili solo a pochi. L’allarme e la proposta della Uil

A Salerno si costruiscono nuove abitazioni, anche di pregio, che evidentemente incontrano una domanda capace di sostenere i prezzi. Ma accanto a questa realtà ne esiste un’altra, molto più silenziosa e sempre più ampia: quella di chi ha un lavoro e un reddito, ma fatica comunque a trovare una casa alla propria portata. La questione dell’emergenza abitativa viene sollevata dalla UIL Salerno evidenziando che essa non riguarda più soltanto le situazioni di povertà ma giovani che vorrebbero lasciare la casa dei genitori, coppie che progettano una famiglia, lavoratori con redditi medi, donne con figli, famiglie con persone disabili e anziani che devono far quadrare pensione, spese quotidiane e costo dell’abitazione.
I numeri rappresentano un campanello d’allarme: nell’Avviso ERP 2026 sono state presentate 1.522 domande nel solo Comune di Salerno, il 20% in più rispetto al 2022. Ma il dato dell’edilizia pubblica racconta solo una parte del problema. C’è infatti un pezzo di società che rischia di rimanere schiacciato nel mezzo: troppo “ricco” per accedere all’edilizia popolare e troppo debole economicamente per sostenere i prezzi del mercato.
Ed è proprio qui che, per la Uil Salerno, la questione della casa incontra quella del lavoro. Se avere un’occupazione non basta più per pagare serenamente un affitto, se due giovani che lavorano rinviano la propria autonomia perché non riescono a sostenere il costo di un’abitazione, se un anziano con una pensione normale deve destinare alla casa una parte eccessiva del proprio reddito, significa che non siamo più davanti soltanto a un problema immobiliare. Siamo davanti a un problema di salari, potere d’acquisto e qualità della vita. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con Patrizia Spinelli, Coordinatrice UIL Salerno, che ha parlato anche della proposta del sindacato.
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Patrizia Spinelli su problema casa a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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