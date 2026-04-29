Nuova rete idrica a Perdifumo, Consac prosegue il risanamento e ammodernamento delle reti nel Cilento e Vallo di Diano

Nuova infrastruttura idrica anche a Perdifumo, in particolare nell’area di Mercato Cilento. Prosegue l’ampio programma di “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano” finanziato nell’ambito del Pnrr, di cui Consac è attuatore di II livello.
Opere che prevedono, tra l’altro, proprio la sostituzione dell’infrastruttura di base su una direttrice complessiva di oltre 35 km. “Lavori – commentano il presidente di Consac, Gennaro Maione e il sindaco Vincenzo Paolillo – grazie ai quali i cittadini di Perdifumo beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza sempre maggiore nella continuità e nella qualità della risorsa erogata”.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee volte alla tutela della risorsa idrica, al miglioramento dell’efficienza del Servizio Idrico Integrato e al rafforzamento della resilienza delle infrastrutture rispetto ai cambiamenti climatici.
Gli obiettivi generali del programma vanno dalla riduzione del livello delle perdite alla maggiore funzionalità delle reti, per una conseguente gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della popolazione. Il tutto, peraltro, sommato a un significativo contenimento dei costi complessivi, permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua. L’individuazione dei tratti di infrastruttura da sostituire è stato il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento della rete, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza.
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