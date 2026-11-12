Nuova palestra a “Pomponio Leto” di Teggiano. La Banca Monte Pruno dona le attrezzature del nuovo “Fit Lab Leto”

Si terrà lunedì 16 novembre 2026, alle ore 10:00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, alla presenza dei vertici della BCC Monte Pruno, dell’Istituto e delle autorità, la cerimonia di inaugurazione e taglio del nastro di “Fit Lab Leto”, la palestra allestita grazie alla donazione delle attrezzature da parte della Banca Monte Pruno, in collaborazione con la Fondazione Monte Pruno.
L’iniziativa mette a disposizione della comunità scolastica un nuovo spazio attrezzato e dedicato all’attività fisica e al benessere, valorizzando lo sport come strumento di crescita, inclusione e socialità.
Un intervento concreto di mutualità della Monte Pruno per far sentire la vicinanza ai giovani e potenziare i luoghi di incontro nel territorio in cui vivono, affinché possano avere opportunità di svago e spazi liberi in cui svolgere le attività sportive anche fuori l’orario scolastico evitando dispersioni.
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