Nuova Legge sulla Montagna, entra la città di Cava de’ Tirreni mentre viene escluso Celle di Bulgheria. Il punto con Enzo Luciano

Sono circa 40 i comuni della Campania, di cui 20 in provincia di Salerno, già appartenenti a comunità montane, che vengono esclusi dalla nuova classificazione prevista dalla nuova Legge sulla Montagna. Una decisione che ha spinto i territori coinvolti a intraprendere azioni legali sotto il coordinamento dell’UNCEM Campania, l’Unione delle Comunità Montane.
Ci sono casi clamorosi frutto della nuova classificazione che si basa su nuovi criteri su altitudine e pendenza del territorio: ad esempio la città di Cava de’ Tirreni che diventa comune montano, mentre viene escluso, ad esempio, il comune di Celle di Bulgheria.
Nel corso di un incontro tenutosi ieri a Salerno, presso la sede regionale dell’Uncem, i rappresentanti istituzionali locali hanno definito una strategia condivisa per contrastare il provvedimento, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 febbraio. Si pensa ad una mobilitazione a livello nazionale e a ricorsi al Tar con l’obiettivo di ottenere una revisione della classificazione, ritenuta penalizzante per territori che rischiano di perdere benefici e strumenti fondamentali per lo sviluppo delle aree montane. Questa mattina abbiamo fatto il punto sull’esito dell’incontro con Vincenzo Luciano, presidente di Uncem Campania.
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Enzo Luciano su esito incontro legge montagna
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