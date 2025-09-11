Nuova ipotesi di delocalizzazione delle Fonderie Pisano. A Radio Alfa il NO del sindaco Sonia Alfano

11/09/2025 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano

Nuova ipotesi di delocalizzazione delle Fonderie Pisano.

Alcune indiscrezioni vedrebbero la famiglia Pisano in trattativa per l’acquisto di un’area a confine tra San Mango Piemonte e San Cipriano Picentino. Un’ipotesi che ha registrato già l’opposizione del sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo e del sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, oggi nostra ospite. Ecco l’intervista.
