Nuova ipotesi di delocalizzazione delle Fonderie Pisano. A Radio Alfa il NO del sindaco Sonia Alfano

Nuova ipotesi di delocalizzazione delle Fonderie Pisano.
Alcune indiscrezioni vedrebbero la famiglia Pisano in trattativa per l’acquisto di un’area a confine tra San Mango Piemonte e San Cipriano Picentino. Un’ipotesi che ha registrato già l’opposizione del sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo e del sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, oggi nostra ospite. Ecco l’intervista.
Alfano su fonderie
