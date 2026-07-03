Nuova Direzione Strategica dell’AOU Ruggi. Cantone: “Ottimista per il nuovo Ruggi, ci vorranno 870 giorni”

03/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si è presentata ufficialmente, oggi, la nuova Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Appuntamento presso l’Aula Scozia dell’ospedale alla presenza anche del Rettore Virgilio D’Antonio che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale. 

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Il DG Cantone nel suo intervento, tra l’altro, si è detto ottimista sulla realizzazione del nuovo Ruggi. Ottimismo suffragato dalla notizia del cambio dell’impresa che dovrà realizzare la struttura.

E’ la CMC di Ravenna, la nuova azienda subentrata alla Manelli Costruzioni le cui difficoltà erano ormai evidenti in diversi cantieri presenti in tutta Italia.
Il subentro della nuova impresa, i cui operai sono stati visti già a lavoro nelle ultime ore, segna dunque una svolta nel timing per la realizzione dell’opera che vale circa  500 milioni di euro rimasta per mesi nel limbo, tra i ritrovamenti archeologici e appunto i problemi dell’impresa affidataria. 

Questa mattina il direttore generale Nicola Cantone, ha parlato anche di “tempi” sottolineado che ci vorranno 870 giorni per completare il nuovo Ruggi

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Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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