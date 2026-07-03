Nuova Direzione Strategica dell’AOU Ruggi. Cantone: “Ottimista per il nuovo Ruggi, ci vorranno 870 giorni”

Si è presentata ufficialmente, oggi, la nuova Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.
Appuntamento presso l’Aula Scozia dell’ospedale alla presenza anche del Rettore Virgilio D’Antonio che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale.
Il DG Cantone nel suo intervento, tra l’altro, si è detto ottimista sulla realizzazione del nuovo Ruggi. Ottimismo suffragato dalla notizia del cambio dell’impresa che dovrà realizzare la struttura.
E’ la CMC di Ravenna, la nuova azienda subentrata alla Manelli Costruzioni le cui difficoltà erano ormai evidenti in diversi cantieri presenti in tutta Italia.
Il subentro della nuova impresa, i cui operai sono stati visti già a lavoro nelle ultime ore, segna dunque una svolta nel timing per la realizzione dell’opera che vale circa 500 milioni di euro rimasta per mesi nel limbo, tra i ritrovamenti archeologici e appunto i problemi dell’impresa affidataria.
Questa mattina il direttore generale Nicola Cantone, ha parlato anche di “tempi” sottolineado che ci vorranno 870 giorni per completare il nuovo Ruggi
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nuovo ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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