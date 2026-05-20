Nuova campagna nazionale di comunicazione del Gruppo Cassa Centrale, alla presentazione anche la Monte Pruno

Il Gruppo Bancario Cassa Centrale nella su sede di Milano ha presentato, in anteprima esclusiva, la nuova campagna di comunicazione nazionale.
L’evento ha rappresentato l’occasione per condividere contenuti e obiettivi di un importante progetto di Brand Marketing, che punta a rafforzare il posizionamento “Fondato sul bene comune” del Gruppo, delle Società e delle Banche affiliate, valorizzandone la presenza sia a livello nazionale sia locale.
L’evento ha rappresentato l’occasione per condividere contenuti e obiettivi di un importante progetto di Brand Marketing, che punta a rafforzare il posizionamento “Fondato sul bene comune” del Gruppo, delle Società e delle Banche affiliate, valorizzandone la presenza sia a livello nazionale sia locale.
Durante l’incontro sono stati approfonditi, inoltre, insight tecnici sul mondo della comunicazione e trend di marketing, con un focus specifico sul settore bancario. La campagna, il cui go-live è previsto per domenica 24 maggio, valorizza come i temi ESG – Environmental, Social e Governance – siano da sempre parte integrante dell’identità delle BCC, traducendosi concretamente nel modo di operare ogni giorno a favore di Soci, clienti, comunità e territori.
Durante i lavori sono intervenuti alcuni esponenti del Gruppo Cassa Centrale: Roberta Famà, Chief ESG, Brand e Rapporti Istituzionali, Giuseppe Armani, Head of Brand Marketing and Communication e Lara Olmi, Senior Advisor di PwC.
All’anteprima di Milano hanno partecipato, per la Banca Monte Pruno, Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive della BCC e componente del gruppo di lavoro nazionale creato dalla Capogruppo su tali progettualità, insieme a Umberto Mazzali, addetto marketing della Banca.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico, che ha sottolineato l’importanza della presenza della Banca in contesti strategici di confronto e crescita professionale legati alla comunicazione, all’identità cooperativa e alla valorizzazione del legame con i territori.
Il Direttore Generale ha inoltre rivolto un particolare plauso ad Antonio Mastrandrea e ad Umberto Mazzali, definiti “punti di forza della Banca Monte Pruno”, per l’impegno, la competenza e la qualità del lavoro che stanno portando avanti in un settore sempre più strategico per il sistema del Credito Cooperativo e per il posizionamento dell’Istituto nel panorama territoriale e nazionale.
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