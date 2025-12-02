Una camera per post trapianto CAR-T al “Ruggi”. E’ stata possibile grazie all’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Odv

02/12/2025
Una nuova camera per post trapianto CAR-T al “Ruggi”: un traguardo reso possibile dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Odv.

L’associazione ha allestito una nuova  camera dell’ambulatorio di follow-up dell’Ematologia del “Ruggi”, diretto dal prof. Carmine Selleri,  dedicata ai pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo e alle terapie avanzate con CAR-T.

L’allestimento comprende tre nuove poltrone per la chemioterapia, e  pensate per dare maggiore comfort soprattutto ai pazienti sottoposti a trapianto di midollo e alle cure CAR- T.

Un gesto concreto che rafforza ancora una volta il ponte tra volontariato, pazienti e sanità pubblica, nel solco dell’impegno che l’associazione porta avanti da oltre vent’anni accanto alle famiglie colpite da patologie onco-ematologiche.

