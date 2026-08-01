Nuova aggressione contro mezzo di Busitalia a Salerno, uomo infrange la porta d’ingresso. Il racconto di Andrea Pellegrino

Una nuova aggressione contro il personale di un mezzo di trasporto pubblico è avvenuta, ieri sera, nel quartiere di Mercatello a Salerno, in via Leucosia. Un uomo, di nazionalità italiana, ha infranto i vetri della porta anteriore di un autobus di Busitalia tentando di aggredire l’autista, per cause ancora da accettare.
All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo sulla 40ina, quasi sicuramente ferito, si è dato alla fuga. Sono in corso accertamenti. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega dell’Ora della Sera, Andrea Pellegrino.
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Andrea Pellegrino su aggressione autobus a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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