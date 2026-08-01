Nuova aggressione contro mezzo di Busitalia a Salerno, uomo infrange la porta d’ingresso. Il racconto di Andrea Pellegrino

01/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Una nuova aggressione contro il personale di un mezzo di trasporto pubblico è avvenuta, ieri sera, nel quartiere di Mercatello a Salerno, in via Leucosia. Un uomo, di nazionalità italiana, ha infranto i vetri della porta anteriore di un autobus di Busitalia tentando di aggredire l’autista, per cause ancora da accettare.

All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo sulla 40ina, quasi sicuramente ferito, si è dato alla fuga. Sono in corso accertamenti.  Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega dell’Ora della Sera, Andrea Pellegrino.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ascolta
Andrea Pellegrino su aggressione autobus a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Lascia un Commento