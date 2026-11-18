Un mese di grandi regali da SpacciOcchiali.
Per tutto il mese di novembre nei centri SpacciOcchiali, gli acquisti premiano!
Raggiungi i traguardi di spesa, si ricevono fino a 400 euro di vantaggi: buoni viaggio da 100 o 200 euro, oppure contributi da 200 e fino a 400 euro per il cambio gomme!
E c’è di più: la promozione è cumulabile!
SpacciOcchiali, e la tua voglia di partire mette le ali… o le ruote!
SpacciOcchiali è a Salerno, Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino, Bellizzi e Angri.
Ne abbiamo parlato questa mattina con l’amministratore, Andrea Maria Coppola
Ascolta
spacciocchiali
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