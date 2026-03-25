“Notre Dame de Paris” farà tappa al PalaSele di Eboli dal 17 al 19 aprile

25/03/2026 Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

L’opera popolare moderna più famosa al mondo torna in Campania. Il tour dei record di “Notre Dame de Paris” farà tappa al PalaSele di Eboli dal 17 al 19 aprile 2026.

Lo spettacolo, che viaggia spedito verso la celebrazione del suo venticinquesimo anniversario italiano previsto per il 2027 (#RoadTo25Anniversary), approda nel Salernitano forte di una ripartenza nazionale che ha già registrato oltre 250mila biglietti venduti.

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Con le indimenticabili musiche di Riccardo Cocciante — al centro in questi giorni di un anno di celebrazioni per i suoi 80 anni, tra cui un recente docufilm Rai e la pubblicazione del nuovo album di inediti “Ho vent’anni con te” — e il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella sui testi di Luc Plamondon, la trasposizione del capolavoro di Victor Hugo continua ad affascinare il grande pubblico. S

Sul palco del PalaSele prenderà vita la tragica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, portando in scena temi di estrema attualità come l’emarginazione, il peso dei pregiudizi e la paura del diverso.

Ne abbiamo parlato con Angelo Del Vecchio, unico attore campano del cast.

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del vecchio su notre dame
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AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

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