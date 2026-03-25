L’opera popolare moderna più famosa al mondo torna in Campania. Il tour dei record di “Notre Dame de Paris” farà tappa al PalaSele di Eboli dal 17 al 19 aprile 2026.
Lo spettacolo, che viaggia spedito verso la celebrazione del suo venticinquesimo anniversario italiano previsto per il 2027 (#RoadTo25Anniversary), approda nel Salernitano forte di una ripartenza nazionale che ha già registrato oltre 250mila biglietti venduti.
Con le indimenticabili musiche di Riccardo Cocciante — al centro in questi giorni di un anno di celebrazioni per i suoi 80 anni, tra cui un recente docufilm Rai e la pubblicazione del nuovo album di inediti “Ho vent’anni con te” — e il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella sui testi di Luc Plamondon, la trasposizione del capolavoro di Victor Hugo continua ad affascinare il grande pubblico. S
Sul palco del PalaSele prenderà vita la tragica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, portando in scena temi di estrema attualità come l’emarginazione, il peso dei pregiudizi e la paura del diverso.
Ne abbiamo parlato con Angelo Del Vecchio, unico attore campano del cast.
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del vecchio su notre dame
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