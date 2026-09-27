Non è una omelette, non è una frittata. E’ il filoscio. Storia e curiosità in Eccellenze Salernitane in Tavola

27/09/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Non è una omelette e non è una frittata.

È il filoscio.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Uno dei piatti tipici, base della cucina napoletana casalinga, arrivato a noi dal tempo dei francesi a Napoli.
Il termine napoletano filoscio, infatti, come molti della cucina campana, è ripreso dal francese filoche.
Un termine che ben spiega come il formaggio all’interno si scioglie in cottura e diventa filante

Storia e curiosità nel racconto dello scrittore Alfonso Sarno 

Ascolta
la storia del filoche
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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