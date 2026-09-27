Non è una omelette, non è una frittata. E’ il filoscio. Storia e curiosità in Eccellenze Salernitane in Tavola

Non è una omelette e non è una frittata.
È il filoscio.
Uno dei piatti tipici, base della cucina napoletana casalinga, arrivato a noi dal tempo dei francesi a Napoli.
Il termine napoletano filoscio, infatti, come molti della cucina campana, è ripreso dal francese filoche.
Un termine che ben spiega come il formaggio all’interno si scioglie in cottura e diventa filante.
Storia e curiosità nel racconto dello scrittore Alfonso Sarno
Ascolta
la storia del filoche
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