Non assistenzialismo, ma diritti”, il bilancio dell’anno per Mi girano le ruote APS. L’intervista a Vitina Maioriello

21/12/2025 Attualità, Cultura Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Oggi l’associazione di promozione sociale Mi Girano le Ruote APS si racconta in un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza presso il Salone Parrocchiale Chiesa San Giuseppe e San Michele Arcangelo, al Quadrivio di Campagna.

“Non assistenzialismo, ma diritti, responsabilità e partecipazione attiva” questo lo slogan dell’associazione che:

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
  • promuove diritti, dignità e partecipazione
  • dà voce alle persone e alle comunità
  • trasforma l’inclusione in azione concreta
  • supera l’assistenzialismo, costruendo protagonismo
  • crea reti, confronto e cambiamento dal basso

A Radio Alfa abbiamo ospitato la presidente Vitina Maioriello
Ascolta
Vitina su bilancio Mi girano le ruote
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento