Non assistenzialismo, ma diritti”, il bilancio dell’anno per Mi girano le ruote APS. L’intervista a Vitina Maioriello

Oggi l’associazione di promozione sociale Mi Girano le Ruote APS si racconta in un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza presso il Salone Parrocchiale Chiesa San Giuseppe e San Michele Arcangelo, al Quadrivio di Campagna.
“Non assistenzialismo, ma diritti, responsabilità e partecipazione attiva” questo lo slogan dell’associazione che:
- promuove diritti, dignità e partecipazione
- dà voce alle persone e alle comunità
- trasforma l’inclusione in azione concreta
- supera l’assistenzialismo, costruendo protagonismo
- crea reti, confronto e cambiamento dal basso
A Radio Alfa abbiamo ospitato la presidente Vitina Maioriello
Vitina su bilancio Mi girano le ruote
