Nominata la nuova giunta regionale: 10 assessori, Fico conserva deleghe a sanità, bilancio e fondi nazionali

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la Giunta, dichiarando così sciolti i nodi della composizione della squadra che lo affiancherà nei prossimi cinque anni di governo regionale.
Gli assessori sono dieci: nessuno di loro avrà la delega alla Sanità che Fico conserva per sé insieme alle deleghe al Bilancio, ai Fondi nazionali ed europei. Mario Casillo (Pd) assume l’incarico di vicepresidente con delega a Trasporti, Mobilità e Mare. A Vincenzo Cuomo (Pd) vanno le competenze su Governo del territorio e Patrimonio. Andrea Morniroli, anche lui del Pd, seguirà le Politiche sociali e la Scuola. Claudia Pecoraro, esponente del Movimento 5 Stelle e attualmente consigliere comunale a Salerno, si occuperà di Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità. Fulvio Bonavitacola, braccio destro di Vincenzo De Luca e assessore regionale uscente, ritorna nell’Esecutivo e avrà la delega alle Attività produttive e allo Sviluppo economico.
Posto in giunta, come da previsioni, anche per il leader di Avanti Vincenzo Maraio, che ottiene le deleghe al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale. Angelica Saggese di Italia viva (quindi riferimento di Casa riformista) sara’ responsabile di Lavoro e Formazione, Ninni Cutaia di Cultura, Eventi e Personale. Fiorella Zabatta di Alleanza verdi e sinistra seguirà le Politiche giovanili, lo Sport, la Protezione civile, la Biodiversità, le Politiche di riforestazione, la Pesca e l’acquacoltura e la Tutela degli animali. infine a Maria Carmela Serluca di Noi di Centro, partito di Clemente Mastella, è stata affidata la delega all’Agricoltura. A Fico vanno anche tutte le “altre deleghe non espressamente assegnate”.
“Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta” ha dichiarato il presidente della Regione. “Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità” così Fico.
