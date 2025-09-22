Nocera Superiore, protocollo con Asl per l’Ambulatorio Virtuale di Comunità

A Nocera Superiore nascerà il primo Ambulatorio Virtuale di Comunità: è stato infatti approvato in giunta il protocollo tra Comune e Asl Salerno per realizzare il progetto, all’interno di locali comunali.
Si tratta di uno spazio presso il quale i cittadini potranno effettuare visite mediche specialistiche a distanza attraverso la piattaforma regionale certificata SINFONIA, senza dover raggiungere ospedali o distretti sanitari. Per supportare i cittadini sarà presente un facilitatore che garantirà assistenza pratica e supporto digitale in particolare a persone anziane, con mobilità ridotta, ai residenti in aree periferiche della città e a cittadini meno digitalizzati.
Il progetto mira ad avvicinare concretamente la sanità alle persone, rafforzare il ruolo del comune come punto di riferimento per i servizi di prossimità, e costruire un modello di sanità più accessibile, sostenibile ed efficiente.
“È un’azione concreta che guarda al futuro, ma con al centro i bisogni reali della nostra comunità”, afferma il sindaco Gennaro D’Acunzi.
