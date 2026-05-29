Nocera Superiore, minaccia, violenta e ricatta la sua ex. Arrestato 50enne

I Carabinieri di Nocera Superiore hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni ai quali vengono contestati i reati di atti persecutori, estorsione, violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna e detenzione illecita di video sessualmente espliciti.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe posto in essere condotte reiterate di violenze fisiche, psicologiche e sessuali nei confronti della ex compagna, culminate in esplicite minacce di morte ed estorsioni di denaro.
Al termine della relazione sentimentale con la donna, durata circa tre anni e conclusa qualche settimana fa, l’uomo l’avrebbe minacciata di morte, molestata, costringendola anche ad avere rapporti sessuali senza il suo consenso dietro il ricatto di pubblicare il materiale video dei loro momenti intimi.
Inoltre l’avrebbe costretta a consegnargli cospicue somme di denaro per ottenere la riconsegna dei contenuti multimediali.
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