Nocera Superiore, minaccia, violenta e ricatta la sua ex. Arrestato 50enne

29/05/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

I Carabinieri di Nocera Superiore hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni ai quali vengono contestati i reati di atti persecutori, estorsione, violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna e detenzione illecita di video sessualmente espliciti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe posto in essere condotte reiterate di violenze fisiche, psicologiche e sessuali nei confronti della ex compagna, culminate in esplicite minacce di morte ed estorsioni di denaro.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Al termine della relazione sentimentale con la donna, durata circa tre anni e conclusa qualche settimana fa, l’uomo l’avrebbe minacciata di morte, molestata, costringendola anche ad avere rapporti sessuali senza il suo consenso dietro il ricatto di pubblicare il materiale video dei loro momenti intimi.

Inoltre l’avrebbe costretta a consegnargli cospicue somme di denaro per ottenere la riconsegna dei contenuti multimediali.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Lascia un Commento