Nocera Superiore, installati 12 defibrillatori di ultima generazione 

Nocera Superiore diventa città cardioprotetta. Sono stati infatti installati sul territorio comunale dodici defibrillatori semiautomatici esterni di ultima generazione acquistati anche grazie al contributo delle aziende locali.
Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che segna un passo avanti importante nel campo della sicurezza sanitaria e colloca Nocera Superiore tra le città più cardioprotette della Campania.
Il progetto si inserisce in un più ampio piano di politiche attive per il rafforzamento dei servizi socio-sanitari, volto a promuovere la prevenzione e la tutela della salute pubblica. “La concreta realizzazione di questa rete salvavita – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – è stata possibile grazie alla partecipazione di numerose imprese del territorio che con grande senso civico e responsabilità sociale hanno deciso di contribuire a un progetto di fondamentale importanza per il bene comune. Grazie a questo lavoro di squadra tra istituzioni e mondo produttivo, Nocera Superiore diventa una comunità più sicura e pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza. Continuiamo a investire nel benessere della nostra città, con azioni concrete e partecipate”, conclude il Sindaco.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.