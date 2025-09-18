Nocera Superiore, installati 12 defibrillatori di ultima generazione 

18/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Nocera Superiore diventa città cardioprotetta. Sono stati infatti installati sul territorio comunale  dodici defibrillatori semiautomatici esterni di ultima generazione acquistati anche grazie al contributo delle aziende locali.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che segna un passo avanti importante nel campo della sicurezza sanitaria e colloca Nocera Superiore tra le città più cardioprotette della Campania.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di politiche attive per il rafforzamento dei servizi socio-sanitari, volto a promuovere la prevenzione e la tutela della salute pubblica. “La concreta realizzazione di questa rete salvavita – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – è stata possibile grazie alla partecipazione di numerose imprese del territorio che con grande senso civico e responsabilità sociale hanno deciso di contribuire a un progetto di fondamentale importanza per il bene comune. Grazie a questo lavoro di squadra tra istituzioni e mondo produttivo, Nocera Superiore diventa una comunità più sicura e pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza. Continuiamo a investire nel benessere della nostra città, con azioni concrete e partecipate”, conclude il Sindaco. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento