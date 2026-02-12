Nocera Superiore, inaugurata la nuova sede del Poliambulatorio del Distretto 60 Materdomini

12/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ stata inaugurata questa mattina a Nocera Superiore la nuova sede del Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60 nei locali dell’ex Mimosa in via Nicotera.

La struttura ospita la guardia medica, il centro vaccinale e il poliambulatorio, ma si sta anche immaginando di collocarvi in futuro una casa di comunità. Il presidio serve l’intero ambito del Distretto 60 ed è facilmente raggiungibile anche dai cittadini di Roccapiemonte e Castel San Giorgio.

“Questo risultato è frutto di un lavoro sinergico tra Comune, ASL Salerno, enti sovracomunali e medici di Medicina Generale – ha detto il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi – Un traguardo significativo per Nocera Superiore e per l’intero comprensorio, che rafforza la rete della sanità territoriale e potenzia i servizi di prossimità a beneficio dei cittadini”.

